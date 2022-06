“Ma non era in punto di morte?”: la risposta di Fedez all’hater

Fedez ha replicato contro un hater via social in merito alla sua malattia.

Sono trascorsi appena tre mesi da quando Fedez si è sottoposto al delicato intervento per la rimozione di un tumore neuroendocrino del pancreas e in queste ore il rapper si è ritrovato a rispondere a un hater proprio a proposito della malattia.

Fedez: la replica all’hater

Dopo l’intervento subito per la rimozione di un tumore neuroendocrino del pancreas Fedez è tornato alla ribalta con il concerto benefico Love Mi, organizzato insieme allo storico amico J-Ax (con cui ha fatto pace proprio a seguito della malattia). In queste ore un hater sui social ha scritto un messaggio proprio in merito alla vicenda e il rapper ha deciso di replicare personalmente. “Ma non era in punto di morte?”, ha scritto il detrattore via Twitter, mentre Fedez ha replicato: “No, ma tu sei un co***ne”.

Il concerto in Piazza Duomo

Fedez ha deciso di esibirsi in concerto con lo storico amico e collega J-Ax in Piazza Duomo. Il ricavato dell’evento verrà devoluto in beneficenza e nelle ultime settimane i due – che hanno annunciato ai fan di essersi riappacificati – hanno svolto le dovute prove e i preparativi. “Dobbiamo raccontavi una cosa, e no, non sarà una canzone insieme. Abbiamo deciso di fare un regalo alla nostra città e contemporaneamente provare a fare del bene.

Domani vi raccontiamo tutto”, hanno annunciato i due via social, e ancora: “Ed eccoci qua, con un po’ di capelli bianchi in più, due padri, due mariti e forse un po’ più adulti di prima. Abbiamo imparato che è facile lasciarsi le persone alle spalle e che invece per mettere da parte l’orgoglio e tornare a riabbracciarsi anche quando ci si è fatto del male ci vuole coraggio”.