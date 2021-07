Macabra scoperta a La Salute: spunta un cadavere nel canale Brian

A La Salute, nel canale Brian, è emerso un cadavere. La macabra scoperta è avvenuta a La Salute. Per il momento non si conosce l'identità dell'uomo.

Cadavere trovato nel canale Brian

Una terribile scoperta è stata fatta a La Salute di Livenza, in Veneto. Dalle acque del canale Brian è spuntato il cadavere di un uomo. L’allarme è stato lanciato da un pescatore, che ha notato il corpo dell’uomo nelle acque del canale, nel pomeriggio di domenica 18 luglio. I carabinieri sono immediatamente arrivati sul posto, nei pressi di via Bimotrice della frazione Sanstinese. Il cadavere emerso dal canale Brian indossava una canottiera, dei pantaloni corti, delle scarpe sportive e aveva anche uno zainetto.

Cadavere trovato nel canale a La Salute: l’identità dell’uomo

L’ipotesi principale è che possa trattarsi di annegamento, ma non si conoscono ancora i dettagli di ciò che può essere accaduto all’uomo. Il ritrovamento del cadavere è avvenuto grazie alla segnalazione di un pescatore.

Cadavere trovato nel canale a La Salute: macabra scoperta

Sul posto sono arrivati i carabinieri e i vigili del fuoco. Dell’uomo si conoscono solo i vestiti indossati, ovvero una canottiera, dei pantaloni corti e delle scarpe sportive. Per il momento non si conosce l’identità dell’uomo, ma aveva con sé uno zainetto, che potrebbe fornire maggiori informazioni. Non ci sono denunce di persone scomparse negli ultimi giorni, ma sicuramente l’autopsia darà maggiori risposte e maggiori informazioni sulla causa del decesso.