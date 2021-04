Macaulay Culkin papà per la prima volta: lui e Brenda Song sono genitori

Macaulay Culkin e Brenda Song sono diventati genitori del loro primo figlio: il bambino si chiama Dakota.

Macaulay Culkin e la sua compagna, Brenda Song, sono diventati genitori del loro primo figlio. Il nome del bambino è un omaggio alla sorella dell’attore tragicamente scomparsa.

Macaulay Culkin papà per la prima volta

Il piccolo è stato chiamato Dakota in onore della sorella di Culkin scomparsa nel 2009 in un tragico incidente d’auto. Per il momento Culkin e Brenda Song hanno preferito non annunciare pubblicamente la nascita del bebè, e del resto i due hanno vissuto anche la gravidanza e la loro intera relazione nel massimo riserbo. In tanti sui social hanno rivolto alla coppia le loro congratulazioni per la nascita del loro bebè, e molti fan sperano di saperne di più nelle prossime ore.

L’ex star di Mamma ho perso l’aereo e l’attrice Disney sono legati dalla fine del 2017. Pur essendo sempre stati molto riservati per quanto riguarda la loro storia d’amore, in passato la stessa Brenda Song aveva affermato in merito al suo compagno: “Non puoi stargli vicino e non essere felice. Le persone non si rendono conto di quanto sia incredibilmente gentile, leale, dolce e intelligente”.