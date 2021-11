Maccanico (Cinecittà Spa): "E' arrivato il momento di fare"

Roma, 4 nov.

(Adnkronos/Labitalia) – "Per fare in modo che questa città sia meno assopita, bisogna fare cose. La pandemia ci impone di fare. Il Pnrr ha l'esigenza di fare le cose. Abbiamo molti soldi da investire, per fare. Il nostro è un Paese che non ha speso, non ha fatto. Adesso dobbiamo riuscire a farlo. Roma non si può permettere di dire: non lo faccio". Lo ha detto Nicola Maccanico, ad di Cinecittà Spa, intervenendo all'evento 'La bellezza assopita di Roma.

Progettualità e managerialità per la città che si risveglia', organizzato da Manageritalia Lazio, Abruzzo, Molise, Sardegna e Umbria nell’ambito dei lavori della propria assemblea, tenutasi a Roma al Tempio di Adriano.

Secondo Maccanico, "Cinecittà in questo momento per Roma ha un valore simbolico ma anche industriale. L'industria audiovisiva è un settore in cui Roma e l'Italia hanno tutte le carte in regola per primeggiare a livello globale", ha concluso.