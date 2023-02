Maccarese, perde il controllo dello scooter e finisce fuori strada: morto 42enne

Un uomo di 42 anni ha perso la vita a causa di un incidente in scooter: è successo tutto lungo Via dell’Olivetello, a Maccarese, in provincia di Roma.

Incidente a Maccarese: morto un 42enne in scooter

È successo nel pomeriggio di ieri, martedì 31 gennaio, a Maccarese, località del comune di Fiumicino, sul litorale romano, in via dell’Olivetello. Un uomo di 42 anni stava guidando il suo scooter, quando ha perso il controllo del mezzo ed è finito fuori strada, finendo la sua corsa contro un muretto che percorre la carreggiata.

I soccorsi sono stati avvisati subito: sul posto si sono precipitati gli agenti della Polizia locale e il personale sanitario del 118.

Per l’uomo, però, non c’è stato nulla da fare: gli operatori non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

La ricostruzione dell’incidente e la causa dello schianto

Secondo le prime ricostruzioni, lo scooterista aveva iniziato a percorrere da pochi metri via dell’Olivetello in sella alla sua moto, nella campagna di Maccarese.

Poi, per cause ancora da accertare, sembra che il 42enne abbia perso il controllo del mezzo: in breve tempo è finito fuori strada e si è schiantato contro il muretto che percorre lateralmente la via.

L’impatto gli è stato fatale.