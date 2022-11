macchie cutanee: come eliminarle con consigli e rimedi naturali

macchie cutanee: come eliminarle con consigli e rimedi naturali

macchie cutanee: come eliminarle con consigli e rimedi naturali

Avere un bel viso, una pelle elastica è importante. Alcune volte, a causa di alcuni fattori e motivi scatenanti, sulla pelle possono apparire le cosiddette macchie cutanee, ovvero dei segni di diverso colore e forma. Proviamo a vedere come prevenirle ed eliminarle grazie ai giusti consigli e rimedi naturali che sono privi di sostanze nocive.

Macchie cutanee

Identificate anche con il termine di iperpigmentazione, sono le macchie cutanee che possono comparire sul viso e la fronte. si tratta di un inestetismo che, per molte donne, può rappresentare un ostacolo o anche fonte di imbarazzo e di bassa fiducia in sé stesse. Sono più o meno numerose e tendono a presentarsi in vari colori, a seconda del tipo.

Le lentigo solari, ovvero le macchie del sole, sono le più comuni, tendono a presentarsi in colori e grandezza che varia da una tipologia all’altra. Si chiamano in questo modo perché dipendono dall’esposizione eccessiva al sole e compaiono nelle zone come il viso, le mani, il décolleté, ovvero quelle aree maggiormente esposte al sole.

Le lentigo senili, invece, sono un segnale dell’invecchiamento cutaneo. Si tratta di un problema che affligge le donne, soprattutto, ma non ne sono esenti neanche gli uomini. Si discostano dal normale colorito della pelle che, in alcune zone e aree, può apparire molto più scura. Sebbene il viso sia la zona dove si manifestano maggiormente, sono diverse le aree, tra cui le mani, la schiena, ecc.

Si tratta di un problema estetico alquanto fastidioso, ma che non ha ripercussioni o conseguenze sulla salute. La cosa importante è non sottovalutare le macchie cutanee che compaiono e adottare dei rimedi come creme o anche trattamenti utili per cercare di prevenirle, ma anche di alleviare il rossore che solitamente si forma.

Macchie cutanee: le cause

Questo tipo di discromia che è nota come le macchie cutanee e che si presentano sul viso, ma anche nel décolleté o le mani, non dipende soltanto dal tempo che passa e quindi dall’avanzare dell’età, ma ci sono anche altre conseguenze e cause che è bene valutare. I fattori scatenanti sono di diversa origine e natura e variano da un soggetto all’altro.

L’età, quindi l’avanzare dell’orologio biologico, non è l’unica causa, ma ce ne sono molte altre. Tra queste, ci sono alcune problematiche come la formazione di couperose o la vitiligine che presentano la comparsa di queste macchie e discromie. Ad essi si associano anche fattori di origine genetica o ereditaria, come per esempio le lentiggini.

Nella maggior parte, la formazione e presenza delle macchie cutanee possono essere la conseguenza di alcune alterazioni nel funzionamento dei melanociti. La distribuzione di melanina, la sostanza che dà colore alla pelle, non è omogenea e uniforme, per cui il viso tende a coprirsi di chiazze e discromie, appunto.

Per esempio, nel caso delle lentigo senili, una tipologia di macchia cutanea, ci sono alcuni fattori come il fumo oppure lo smog che vanno ad accelerare il processo dell’invecchiamento cutaneo. Compaiono quindi queste macchie che assumono un colore scuro. Le lentigo solari sono una conseguenza del sole e delle lampade abbronzanti che possono causare parecchi danni.

Macchie cutanee: miglior rimedio naturale

Per combattere e prevenire le macchie cutanee, si consiglia di affidarsi a un prodotto naturale efficace e il migliore, tra i tanti, in commercio, è al momento Clear Skin, una formula innovativa che contrasta le discromie e imperfezioni della pelle. Un prodotto che non solo ha una funzione preventiva, ma idrata e lenisce, donando un aspetto luminoso.

Un prodotto made in Italy progettato e ideato dai massimi esperti del settore che permette di dare un aspetto diverso al volto, grazie alle sue proprietà lenitive e antinfiammatorie. una formula che nutre la pelle dall’effetto schiarente proprio grazie agli ingredienti in esso contenuti. Riduce le macchie cutanee proprio grazie al suo effetto antiage.

Una crema dal facile assorbimento che migliora la pelle andando proprio a lavorare sulle macchie e discromie della pelle. Basta semplicemente applicarle nelle zone, massaggiare e lasciare che si assorba in poco tempo. In meno di pochi minuti è possibile ottenere ottimi risultati e benefici per la pelle.

Clear Skin funziona molto bene ed efficacemente grazie agli ingredienti naturali al suo interno, come la papaya che ha proprietà illuminanti ed energizzanti e riequilibra la barriera cutanea; la camomilla, un ottimo lenitivo molto utile anche per la couperose e l’acne; la prugna dolce che mantiene la pelle elastica e l’aloe che riduce le discromie.

Grazie alle sue proprietà e sicurezza, è definito il miglior rimedio naturale contro le macchie cutanee. Per chi volesse saperne di più, è possibile cliccare qui o sulla seguente immagine

Clear skin per l’originalità ed esclusività del prodotto, non si acquista nei negozi fisici o siti Internet, ma soltanto tramite il sito ufficiale del prodotto dove si lasciano i propri dati nel modulo attivando così la promozione di due confezioni al costo di 39.99€. Il pagamento è possibile con i seguenti modi: Paypal, carta di credito o anche nella formula del contrassegno, quindi contanti al corriere alla consegna.

Disclaimer: su alcuni dei siti linkati negli articoli della sezione Offerte & Consigli, Notizie.it ha un’affiliazione e ottiene una piccola percentuale dei ricavi, senza variazioni dei prezzi.