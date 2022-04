Macchie cutanee: come eliminarle per l’estate

Insieme a una alimentazione a base di cibi ricchi di antiossidanti e a creme specifiche, si possono ridurre le macchie cutanee in modo naturale.

In occasione dell’estate, non è solo importante curare la forma fisica, ma anche il viso ha bisogno di trattamenti specifici. Il sole può essere una delle cause delle macchie cutanee che è possibile ridurre o eliminare grazie ad alcuni consigli e rimedi a base naturale che forniamo nei seguenti paragrafi.

Macchie cutanee: cause

Un problema che affligge e preoccupa moltissime donne. Una donna su tre può andare incontro, prima dei 40 anni, a delle macchie cutanee sul viso che possono differire per la forma, il colore, anche in base alle cause e ai vari fattori di rischio. Con questo nome si intendono tutte quelle discromie che si presentano sulla pelle del viso.

Sono sicuramente la causa della produzione eccessiva di melanina, un pigmento che determina l’incarnato della pelle. A seconda del tipo di macchie cutanee, considerando che sono di diverse tipologie, possono manifestarsi, non solo sul viso, ma anche sugli zigomi, le braccia, il naso, compreso tutto il corpo, ecc.

Tra le cause che comportano l’insorgere delle macchie cutanee vi è l’invecchiamento, ma anche la predisposizione genetica. Ci sono poi alcuni fattori che possono essere una conseguenza, come l’eccessiva esposizione ai raggi del sole, magari senza la giusta e dovuta protezione per il proprio fototipo di pelle oppure anche fattori di tipo endogeno, come le alterazioni ormonali o metaboliche.

Sono un problema estetico che non ha particolari conseguenze o ripercussioni sulla salute, in generale, ma è sempre bene prendersene cura nel modo migliore con prodotti adeguati. Un tipo di macchia cutanea come il melasma può dipendere da una eccessiva esposizione al sole o manifestarsi durane il periodo della gravidanza.

Macchie cutanee: consigli

Per prevenire e trattare le macchie cutanee, soprattutto in previsione della stagione estiva, in modo da proteggere la pelle, è bene seguire alcuni utili consigli e suggerimenti. Prima di tutto, sarebbe utile fare una visita presso un esperto in questo settore in modo da capire la tipologia della macchia cutanea per poi individuare un trattamento adeguato.

Sono diverse le soluzioni che si possono adottare come l’uso di creme specifiche e adeguate, quali Clear Skin, la migliore del settore, che dona ottimi risultati, soprattutto se applicata con costanza e in modo regolare. Si possono anche usare delle creme lenitive che calmano la pelle e contrastano il rossore e le infiammazioni.

Nel caso di macchie cutanee senili è molto importante usare una protezione adeguata, soprattutto durante l’esposizione al sole. Per questo, si consiglia di comprare una crema e una protezione adatta al proprio fototipo di pelle. Un prodotto del genere aiuta a mitigare l’invecchiamento e anche la comparsa delle macchie durante tutto l’anno.

L’alimentazione gioca un ruolo altrettanto importante nella prevenzione e trattamento di questo problema estetico. Quindi, consumare alimenti quali frutta e verdura, ricche di antiossidanti, contribuisce a rallentare il processo di invecchiamento, ma anche ad avere una pelle sana, liscia, levigata e maggiormente compatta. I trattamenti schiarenti e gli oli a base di calendula sono rimedi idonei per questa imperfezione.

Macchie cutanee: rimedi naturali

Per combattere e contrastare le macchie cutanee, oltre alle soluzioni e consigli forniti poc’anzi, è utile affidarsi a prodotti specifici come le creme schiarenti. La migliore, attualmente in commercio e raccomandata da esperti, è Clear Skin, una crema schiarente per il viso che combatte questa imperfezione estetica grazie alla sua efficacia.

Un prodotto considerato una vera e propria innovazione in questo campo dall’assorbimento rapido e a base naturale. Una formula studiata dai massimi esperti del settore che dona una pelle liscia e levigata. Una crema non solo schiarente, ma che assolve a tantissime funzioni: nutre la pelle in profondità, è antiage, quindi contrasta l’invecchiamento.

Per chi volesse avere maggiori informazioni, può cliccare qui o sulla seguente immagine

Una formula come Clear Skin è antinfiammatoria, lenitiva, ma anche idratante per la pelle del viso. Una formula ideata in seguito a uno studio di cinque anni da parte di professionisti di questo campo e che fonde insieme elementi della natura, quindi priva di sostanze dannose in modo da offrire benessere alla pelle. La crema si compone di papaya che ha proprietà illuminanti, idratanti ed energizzanti; la camomilla ha funzione lenitiva ed è molto utile per prevenire i rossori, oltre a combattere la couperose e l’acne; la prugna dolce che mantiene una pelle elastica e l’aloe che riduce le discromie per un effetto lenitivo e idratante al tempo stesso.

Un prodotto di origine italiana da applicare sulla pelle asciutta, nelle zone più colpite e massaggiare con movimenti circolari fino a completo assorbimento.

Una formula originale ed esclusiva non ordinabile online o nei negozi, ma soltanto ciccando qui sul sito ufficiale del prodotto dove si compila il form con i propri dati per approfittare dell’offerta di una confezione a 39€ con altre promozioni a seconda delle varie esigenze. Il pagamento si effettua a scelta con Paypal, la carta di credito o anche i contanti al corriere alla consegna del prodotto al domicilio.

Disclaimer: su alcuni dei siti linkati negli articoli della sezione Offerte & Consigli, Notizie.it ha un’affiliazione e ottiene una piccola percentuale dei ricavi, senza variazioni dei prezzi.