Macchie solari sul viso: le cause e i rimedi naturali

Per prevenire e contrastare le macchie solari, si consiglia di affidarsi a una buona idratazione e la migliore crema naturale in commercio.

La lunga ed eccessiva esposizione alla luce del sole, magari senza protezione o creme specifiche, rischia di causare le macchie solari che sono antiestetiche e difficili da trattare. Cerchiamo di capire quale siano le cause per cui compaiono e i rimedi naturali da usare.

Macchie solari

Con questo termine si fa riferimento a delle piccole macchie che possono comparire sulla fronte, il viso, il collo, ma anche il décolleté in seguito a una eccessiva e prolungata esposizione ai raggi ultravioletti che possono essere pericolosi se non si protegge la pelle nel modo migliore. Le macchie solari sono una forma di discromia, ovvero di alterazione di pigmentazione della cute.

Sono macchie che si presentano in varie zone del corpo, ma le più popolari sono quelle sul viso e tendono a manifestarsi nella zona del naso, labbro superiore e degli zigomi. Sono di diverso tipo, tra cui le lentigo solari o senili che si presentano sul décolleté, le mani e nelle aree maggiormente esposte al sole.

Si tratta di macchie di colore scuro dalla forma rotonda che tendono a comparire dopo i 40 anni e cominciano a essere maggiormente numerose con l’avanzare dell’età. Dipendono dal fotoinvecchiamento e dall’esposizione ai raggi del sole. Oltre alle lentigo, vi è il melasma che si presenta verso i 30 o 40 anni.

Una adeguata prevenzione, soprattutto se si passa molto tempo al sole e una crema ad alto fattore di protezione, insieme a uno scrub e a rimedi naturali come Clear Skin, sono il rimedio migliore per contrastare le macchie solari che compaiono sul viso.

Macchie solari: le cause

Sono macchie molto piccole che possono formarsi dopo una lunga esposizione alla luce solare. Le macchie solari si formano, non solo in seguito al sole, ma anche ad altre cause e fattori di rischio per la pelle e la cute. Possono dipendere da un cattivo funzionamento dei melanociti, ovvero le cellule che producono la melanina.

La melanina è una sostanza molto importante dal momento che protegge la pelle dai raggi ultravioletti e permette di donare una abbronzatura e un colorito uniforme. Quando i melanociti non funzionano e la tintarella va via, cominciano a comparire sulla pelle le macchie solari che sono di colore marrone oppure grigio.

Oltre al sole, all’origine vi sono anche altri fattori che determinano la comparsa delle macchie solari. Gli squilibri e le alterazioni ormonali che sono tipiche durante il periodo della gravidanza o della menopausa sono una delle possibili cause di queste macchie che interessano l’epidermide e la cute, in generale.

Una cattiva alimentazione e uno stile di vita non adeguato contribuiscono alla formazione delle macchie solari che è bene prevenire evitando di uscire nelle ore più calde della giornata e con una buona idratazione della pelle.

Macchie solari: miglior rimedio naturale

Per prevenire e combattere le macchie solari, oltre a una buona idratazione, si consiglia di usare una crema adatta. La migliore, in circolazione, al momento, è sicuramente Clear Skin, una crema a base naturale senza controindicazioni o effetti collaterali. Un prodotto della linea Natural Fit, quindi di origine italiana e consigliata alle consumatrici per una pelle omogenea e uniforme.

Una crema che agisce sulla pelle, nutrendola e idratandola in profondità. Adatta anche per le pelli giovani e sensibili, per le rughe. Come dice il nome, è una crema schiarente che uniforma e compatta la pelle restituendole il colorito originale.

Una crema che possono usare tutti, anche coloro che sono intolleranti alle creme industriali. A differenza di altre creme che lasciano la pelle unta e opaca, Clear Skin si assorbe in pochissimo tempo e rapidamente. Molto facile da applicare dal momento che basta prendere una noce del prodotto, massaggiare nelle aree interessate e lasciare che si assorba in profondità.

Per chi volesse saperne di più, può cliccare qui

In pochi secondi è possibile avere una pelle che sia pulita e sana. Se si applica in modo costante, dopo alcune settimane è possibile avere risultati concreti e sicuri.

All’interno di Clear Skin si trovano componenti naturali che non hanno controindicazioni, come papaya che idrata, migliora l’aspetto della pelle e ha una azione anti-età, camomilla che potenzia l’effetto schiarente, aloe che rigenera e ha proprietà antinfiammatorie e la prugna dolce che mantiene la pelle in salute combattendo i radicali liberi.

Per ordinare Clear Skin, dal momento che è originale ed esclusiva, quindi non reperibile online e nei negozi fisici, bisogna digitare il sito ufficiale del prodotto, inserire i dati personali nel modulo e inviarlo. La crema anti macchie è in promozione al costo di 49€ per una confezione anziché 82€ con la spedizione gratuita e varie offerte di cui approfittare. Per il pagamento è possibile usare Paypal, carta di credito o anche in contanti al corriere direttamente alla consegna.

