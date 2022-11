Macchie su viso: come eliminarle con il rimedio giusto

Il viso è spesso sottoposto ad alcuni fattori, come il sole, l’esposizione solare, ma anche l’invecchiamento che rischiano di causare degli inestetismi e difetti. Per colpa di questi fattori, sul viso possono comparire dei segni come le macchie da attenuare e contrastare con i giusti rimedi a base di ingredienti naturali.

Macchie su viso

Sono inestetismi e difetti che possono creare disagio e insicurezza spingendo le donne a trovare vari rimedi per eliminarle. Le macchie sul viso tendono a differenziarsi in diverse categorie. Tra queste, si distinguono le macchie solari, ma anche le efelidi, il cloasma che compaiono in alcune zone del viso e le cheratosi, particolarmente ruvide al tatto.

Innanzitutto, questa imperfezione può comparire a qualsiasi età. Si possono manifestare in diverse zone e aree del viso: dal collo alla fronte, ma anche nella zona occhi o della bocca. Sono particolarmente temute e odiate, in qualche caso, anche molto di più rispetto alle rughe. Per riuscire a prevenirle e trattarle, bisogna inserire nella propria beauty routine dei prodotti specifici.

Tra le varie macchie sul viso, vi sono le efelidi presenti soprattutto sulla pelle chiara sin dalla nascita. non bisogna però confonderle con le lentiggini, delle macchie superficiali della pelle, che compaiono non soltanto sul viso, ma anche su altre aree della pelle come le mucose e le parti nascoste alla luce del sole.

Il melasma o il cloasma sono delle macchie che possono colpire anche le persone più giovani e si presentano sulla fronte e gli zigomi, ma anche sul seno. Sono una delle più comuni e tende solitamente a scomparire durante il periodo della gravidanza. Hanno varia forma e colore e bisogna trattarle con i giusti rimedi.

Macchie sul viso: cause

Il viso è soggetto a delle iperpigmentazioni che possono causare delle macchie di vario tipo. Queste imperfezioni sono dovute a una serie di fattori e motivi per cui tendono a comparire in alcune zone del volto. Le macchie sul viso possono insorgere per varie ragioni: l’esposizione solare e quindi una protezione non adeguata ai raggi del sole.

L’invecchiamento cutaneo è un’altra delle possibili cause per cui si scorgono questi difetti sul viso e la pelle. Gli squilibri ormonali sono tra le cause maggiormente comuni e peggiori dovuti a periodi che si attraversano come la menopausa oppure la gravidanza, come nel caso del melasma che tende a scomparire non appena terminato il periodo di gestazione.

Man mano che si va avanti con l’età, i melanociti tendono a produrre molta più melanina per cui si va incontro a un eccesso di iperpigmentazione e quindi alla comparsa di queste macchie sul viso. Sono macchie di colore scuro presenti nel viso, le mani sia sulla pelle delle donne che degli uomini.

Tendono a comparire intorno ai 40 anni, ma per via della predisposizione genetica giungono e compaiono anche prima. Le efelidi sono dovute a una produzione eccessiva di melanina che, con l’esposizione al sole, risulta essere molto più estesa ed evidente. Oltre al sole, ci sono anche altri nemici come l’inquinamento e lo smog che tendono a indebolire la pelle e quindi a formare queste macchie.

Macchie sul viso: miglior rimedio naturale

Le macchie sul viso si possono difendere e contrastare con una buona skincare adeguata e, tra i prodotti da usare, il migliore, è proprio Clear Skin, una soluzione in crema. Un trattamento di bellezza che previene le macchie sul viso, idrata e lenisce dando un colorito sano e luminoso alla pelle.

Una formula di origine italiana che va a schiarire questo inestetismo senza dover ricorrere a prodotti ricchi di additivi o sostanze che nuociono. Un prodotto molto delicato che è stato studiato dai massimi esperti del settore e che va a lenire queste macchie in modo da contrastarle e attenuarle in maniera naturale, dal momento che si basa su ingredienti naturali.

Adatta anche per coloro che soffrono di particolari allergie, riduce le macchie, oltre ad avere anche proprietà anti-age che permettono di levigare la pelle. Il risultato di questo prodotto è sicuramente funzionale e ottimale come dimostrano anche le testimonianze dei consumatori e consumatrici che ne hanno beneficiato.

Grazie ai suoi benefici è riconosciuta da esperti e consumatori come la miglior crema professionale contro le macchie sul viso e sul corpo.

Clear Skin è priva di controindicazioni poiché si basa su elementi naturali che donano beneficio alla pelle, tra cui la camomilla, la papaya, la prugna dolce e l’aloe che non solo schiariscono le macchie cutanee, ma migliorano anche l’aspetto della pelle senza particolari irritazioni. Sono elementi che non danneggiano, ma hanno virtù lenitive e antibatteriche, oltre che calmanti per la pelle.

Molto facile da applicare perché bisogna stenderla nelle zone interessate e massaggiare lasciando assorbire. In poco tempo, si ottiene una pelle liscia e un aspetto sano.

Clear Skin è acquistabile, per la sua formula originale ed esclusiva, sulla pagina ufficiale del prodotto, dove previo la compilazione del modulo d’acquisto, indicando le proprie generalità, si approfitta della promozione di una confezione a 39€ con altri pacchetti da scegliere. Si accettano pagamenti con Paypal, carta di credito o contanti al corriere alla consegna.

