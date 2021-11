Macchinato.com, lo store digitale con attrezzature e abbigliamento per aziende e hobbisti

I marchi presentati su Macchinato.com sono tra i migliori del settore, tra cui FERVI, LTF, CAT, Optimum, Holzmann, U-Power e molti altri ancora.

Macchinato.com è un progetto che nasce nel 2018 per soddisfare le esigenze di grandi e piccole aziende, officine, laboratori e gli amanti del fai da te più esigenti. Il catalogo annovera macchine e attrezzature da lavoro, oltre che arredamento modulare e abbigliamento. L’esperienza del team nell’ambito della ferramenta, unita a marchi leader del settore a prezzi competitivi, rappresenta solo uno dei vantaggi che caratterizzano l’offerta dello store.

L’e-shop è strutturato in sette sezioni principali: Attrezzature garage e officina, Macchine lavorazione legno, Macchine utensili, Macchine per edilizia, Macchine per la pulizia, Macchine da giardino e Abbigliamento lavoro.

I marchi presentati sono tra i migliori del settore, tra cui FERVI, LTF, CAT, Optimum, Holzmann, U-Power e molti altri ancora. Scorrendo tra gli scaffali digitali si incontrano tantissimi articoli: saldatrici a filo, piegatrici, sabbiatrici, levigatrici, trapani a colonna, torni, compressori e non solo. La pagina Abbigliamento lavoro, ad esempio, include giacche, felpe, pantaloni e tute.

Cliccando poi sulla sezione “Offerte a tempo”, il cliente può approfittare di numerose opportunità di risparmio grazie a sconti speciali e promozioni.

Tantissimi articoli sono caratterizzati dalla pronta consegna e le spedizioni sono gratuite per acquisti superiori a 300 euro. Anche i pagamenti avvengono con metodi privi di rischi: carta di credito, PayPal, contrassegno o bonifico. Scegliendo quest’ultima modalità si può usufruire di un codice sconto del 2%. In caso di problemi o qualora il prodotto non dovesse essere di completo gradimento, è possibile effettuare il reso entro 14 giorni.

Sebbene quello di Macchinato sia un progetto giovane, è caratterizzato da un’esperienza decennale nel settore della ferramenta. Il team di lavoro è alimentato da una sincera passione ed è attento alla soddisfazione del cliente. In caso di richieste, dubbi o domande il customer care è raggiungibile tramite numero telefonico e via e-mail.

Macchinato.com: scegli i brand di punta ad ottimi prezzi. Non perderti le ultime offerte a tempo!