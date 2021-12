Macchine per il caffè: i migliori modelli del 2021

Dai modelli con capsule sino a quelli automatici o con cialde, sono diverse le tipologie di macchine per il caffè che permettono di prepararlo a casa.

Il caffè è la bevanda maggiormente consumata e amata al mondo. S può gustare sia a casa che al bar. Per poterlo gustare a casa e prepararlo nel modo migliore, le macchine per il caffè sono il dispositivo ideale per un prodotto di ottima qualità a prezzi contenuti.

Qui una carrellata dei modelli migliori e dei fattori da considerare per l’acquisto.

Macchine per il caffè

Per preparare un buon caffè, questo tipo di dispositivo è perfetto in quanto permette di prepararlo in tantissimi modi. Con le macchine per il caffè si può preparare una bevanda ottima da gustare in ogni istante e momento. Nel momento in cui la si decide di comprare è normale essere disorientati, ma è bene considerare alcuni fattori.

Prima di tutto, bisogna capirne l’uso che si intende farne. Per chi vive da solo è bene puntare a dei modelli che non siano troppo ingombranti e dalle dimensioni contenute, ovviamente il discorso cambia in caso di una famiglia numerosa in cui si è soliti bere il caffè più volte durante il giorno. La capacità, ovvero la quantità di acqua dipende dalle proprie esigenze e dal numero di utilizzatori.

Sono diverse anche le funzioni che è possibile trovare nelle macchine per il caffè.

Alcuni modelli hanno un riscaldamento veloce per raggiungere la temperatura necessaria in tempi rapidi, mentre altri hanno uno spegnimento automatico oppure in stand by nel caso in cui non la si usa in modo da risparmiare energia.

Ci sono poi funzioni come l’erogazione automatica per cui la macchina interrompe in automatico l’erogazione della bevanda non appena riesce a ottenere la quantità adatta. Sono macchine per il caffè che hanno anche la funzione di autopulizia e permettono di preparare altre bevande, oltre al classico caffè così amato e consumato ovunque.

Macchine per il caffè: modelli

Non è facile orientarsi nel mondo delle macchine per il caffè, considerando che sul mercato si trovano tantissimi modelli che rispondono alle esigenze e ai bisogni di ciascun consumatore di questa bevanda. Le tipologie sono varie e tendono a distinguersi in base a come viene preparato il caffè e a una serie di funzioni aggiuntive che hanno.

In commercio si trovano macchine per il caffè a capsule, molto diffuse e facili da usare. Si preparano in modo semplice e rapido in quanto basta inserire la capsula nella fessura, premere il bottone e il caffè è pronto. Si sono diffuse rapidamente dal momento che hanno un costo irrisorio e sono semplici da usare per tutti.

Le macchine per il caffè a cialde, le cosiddette ESE, sono sicuramente le più comuni e questo modello accetta anche il caffè in polvere grazie al portafiltro fornito in modo da usarlo all’occorrenza. I modelli professionali sono i classici da bar con il caffè in polvere oppure macinato. Sono considerate le migliori anche perché offrono un caffè di ottima qualità.

Ci sono i modelli di macchine per il caffè automatiche, rapidi e facilissimi da usare dal momento che bisogna premere un pulsante per macinare il caffè anche in automatico per poi pressarlo e far partire l’erogazione. Sono indicate per gli uffici e per un caffè di buona qualità. Oltre al caffè, si possono anche preparare cappuccino, tè e infusi.

Macchine per il caffè Amazon

Per preparare questa bevanda, i modelli di macchine per il caffè sono vari e su Amazon si trovano a ottimi prezzi con offerte da non perdere. Non appena si clicca sulla foto si possono visualizzare le caratteristiche del prodotto. La classifica propone i migliori modelli di macchine per il caffè tra quelle più gettonate dai consumatori con una breve descrizione.

1)Philips 4300 Series EP4321/50

Si tratta di una macchina per il caffè automatica che permette ben cinque varietà di caffè in chicchi freschi. Ha un display intuitivo con cui è possibile preparare ben cinque bevande. Comprende anche un pannarello classico per il latte e preparare sia il cappuccino che uno spumoso latte caldo. Un prodotto ottimo da usare e in vendita con il 4%.

2)De’Longhi Nespresso Nissia EN80.NB

Una macchina per il caffè espresso che consente di usare le capsule da 1260 watt di colore nero. Ha un sistema Nespresso Original Line. Il serbatoio è fino a 0.7 litri con pompa ad alta pressione per preparare una ottima tazza di caffè espresso solubile. Dopo 9 minuti di inattività si spegne in automatico. In vendita con lo sconto del 29%. Un prodotto Amazon’s Choice.

3)Gaggia RI8433/11 Viva Style

Un modello espresso manuale per macinato e cialde da 15 bar con il portafiltro pressurizzato. Si possono preparare fino a due tazze di caffè con due filtri inclusi. Eroga vapore per il latte e acqua calda per tisane e tè. Ha un design erogonomico con una interfaccia semplice e la manopola centrale. Ha uno sconto del 29%.

Insieme alle macchine per il caffè, anche le più belle tazzine per sorseggiarlo insieme agli ospiti.

Disclaimer: su alcuni dei siti linkati negli articoli della sezione Offerte & Consigli, Notizie.it ha un’affiliazione e ottiene una piccola percentuale dei ricavi, senza variazioni dei prezzi.