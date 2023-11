Macedonia del Nord critica partecipazione della Russia a summit Osce

Roma, 30 nov. (askanews) – “La guerra d’aggressione della Russia contro l’Ucraina è in contraddizione con tutto ciò che è caro a questa organizzazione”: così Bujar Osmani, ministro degli Esteri della Macedonia del Nord e attuale presidente dell’Osce (Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa), in apertura del summit a Skopje, boicottato da Ucraina, Polonia e i Paesi Baltici, in segno di protesta per la presenza del ministro russo Sergei Lavrov.

