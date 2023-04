Macerata, auto si ribalta in superstrada: ferito il conducente

Lo scorso 23 aprile, intorno alle 11:30, si è verificato un incidente sulla superstrada 77 a Sforzacosta, all’altezza dello svincolo di Macerata Ovest. Si segnala, per la precisione, uno scontro tra due auto; uno dei due mezzi si è ribaltato in seguito alla collisione e il conducente è rimasto intrappolato nell’abitacolo. Giunti sul posto i Vigili del Fuoco del Comando di Macerata che hanno provveduto a estrarre l’uomo il quale è stato poi affidato alle cure del 118. É stato trasferito in ospedale a causa delle ferite riportatedurante il sinistro. Il quotidiano Vivere Mache fa sapere che il conducente dell’altro veicolo risulta invece illeso. Sul posto anche la Polizia Stradale per gli opportuni rilievi.

Macerata, incidente sulla superstrada: il ferito è un 68enne

Come informa il Resto del Carlino è un uomo di 68 anni il conducente rimasto ferito dopo il ribaltamento della sua auto sulla superstrada 77. Affidato alle cure del personale del 118, lo sventurato è stato in seguito portato al pronto soccorso dell’ospedale di Macerata.

Dinamiche in corso di accertamento

Le dinamiche che hanno portato allo scontro tra le due auto e al ribaltamento di una di esse sono ancora in corso di accertamento. I due veicoli incidentati sono state in seguito messi in sicurezza.