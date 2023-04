Macerata, si perde e chiede indicazioni in villa: proprietario gli spara

Automobilista si perde con la sua auto in una strada privata di San Severino Marche. Si avvicina ad una villa per chiedere indicazioni che lo aiutassero a ritornare indietro ma il proprietario gli punta un’arma da fuoco e gli spara.

Il fatto, accaduto in provincia di Macerata, vede protagonista un giovane trasferitosi da poco a San Severino Marche per ragioni di lavoro. La vittima si trovava infatti a bordo della sua auto per dirigersi presso un alloggio situato in una frazione del paese.

Il navigatore satellitare l’ha però portato fuori strada, o almeno, al cospetto del cancello di una villa privata. È così che il giovane s’è avvicinato al citofono per chiedere informazioni per tornare indietro. È a questo punto che il proprietario dello stabile è uscito fuori armato e minacciando il ragazzo, che s’è messo in fuga in auto lasciando gli spari dietro sé.

La vittima s’è così diretta dai carabinieri della Stazione di San Severino Marche per denunciare il fatto. Le forze dell’ordine sono giunte sul posto ma, dopo un sopralluogo, non sono state rinvenute ogive e bossoli. Le indagini sono in corso, ma l’ipotesi è addirittura che il proprietario della villa possa aver sparato dei colpi a salve o fatto esplodere dei petardi.

Denunciato il proprietario della villa

Il proprietario dello stabile è stato denunciato per minaccia aggravata, detenzione abusiva di armi e munizioni e danneggiamento dovuto ad esplosioni pericolose.

Durante la perquisizione nella casa dell’uomo i militari hanno trovato circa 3mila cartucce di diversi calibri, un caricatore per pistola e persino una balestra con relative frecce.