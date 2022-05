Macerata, morto turista colpito dall’elica del parapendio

Un dramma è avvenuto in provincia di Macerata. Un uomo di 65 anni ha perso la vita dopo essere stato colpito dall'elica del paramotore.

Un dramma ha colpito la provincia di Macerata nella mattinata di mercoledì 4 maggio. Un turista austriaco di 65 anni ha perso la vita all’Avioclub Madonna di Loreto a Recanati dopo essere stato colpito dall’elica del paramotore sulla quale stava lavorando prima di partire con il parapendio.

Da accertare le cause. Stando a quanto si apprende l’uomo si trovava insieme ad alcuni connazionali con i quali avrebbe già fatto nelle ore precedenti dei voli con il paramotore.

Macerata, morto turista colpito dall’elica a motore del parapendio

Diversi dunque gli aspetti da chiarire sulla vicenda. Da prime ricostruzioni sull’accaduto, la tragedia si sarebbe consumata quando la vittima era ancora a terra. Per cause ancora da accertare, le pale dell’elica avrebbero accelerato in modo improvviso arrivandolo a colpire mortalmente al volto.

L’arrivo dei soccorsi

Nel frattempo gli operatori sanitari del 118 sono intervenuti sul posto. Ogni sforzo per salvargli la vita è stato però vano. Non hanno dunque potuto fare altro se non dichiarare il decesso. Arrivati sul luogo della tragedia anche i Carabinieri della stazione di Civitanove Marche. Questi ultimi hanno provveduto ad effettuare i rilievi di rito necessari alla ricostruzione della dinamica.