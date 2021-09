Macerata, padre, madre e figlio trovati morti in casa: corpi in avanzato stato di decomposizione

Tre cadaveri sono stati trovati in una villetta in zona Borgo Santa Croce di Macerata. Si tratta di una coppia di anziani e del figlio invalido.

Una notizia sconcertante arriva da Macerata, dove sono stati trovati tre cadaveri in una villetta.

Macerata, trovati tre cadaveri in una casa

È stato un parente residente a Milano a dare l’allarme non riuscendo più a mettersi in contatto con la coppia di anziani.

I due, insieme al figlio invalido, sono stati ritrovati senza vita nella loro villetta in zona Borgo Santa Croce di Macerata.

I corpi erano in evidente stato di decomposizione. I termosifoni erano accesi al momento dei soccorsi: l’ipotesi è che il decesso risalga a mesi prima.

Padre e madre avano rispettivamente 80 e 75 anni. Il figlio, 54enne, da anni aveva problemi di deambulazione conseguenti a un incendente stradale. Il corpo dell’80enne è stato trovato in bagno, quello della moglie sul letto e quello del figlio sul pavimento di casa, vicino al letto.

Macerata, trovati tre cadaveri: i soccorsi

Dopo la segnalazione di un parente, sul posto sono arrivati gli uomini della polizia, insieme ai Vigili del Fuoco e al personale del 118.

Una volta entrati nell’abitazione, i soccorritori non hanno potuto aiutare i familiari, limitandosi a constatarne il decesso. Gli inquirenti, dopo aver eseguito i dovuti accertamenti, proseguono le indagini per chiarire le cause della dinamica.

Macerata, trovati tre cadaveri: le indagini

Resta il giallo al Macerata. Le autorità proseguono le indagini per fare chiarezza e sono in corso gli accertamenti della polizia scientifica.

Al momento si esclude la morte violenta.