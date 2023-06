Macerata, una donna è morta cadendo dal balcone

Donna 88enne di Macerata precipita dal terrazzo e perde la vita: inquirenti a lavoro per fare luce sulla vicenda

Tragedia a Macerata nella mattinata di oggi, martedì 6 giugno. Intorno alle ore 10:30 circa una donna è precipitata dal terrazzo della propria abitazione, situata in viale Carradori, dove viveva insieme al figlio, non presente però al momento dell’incidente. La donna purtroppo ha perso la vita.

La cause che hanno portato la donna a precipitare dal terrazzo sono ancora ignote. Al momento gli inquirenti sono al lavoro per fare luce su una vicenda ben poco limpida. Sul posto sono giunti anche i sanitari della Croce Verde di Macerata, insieme ad un’ambulanza e a un’automedica.

Per i medici intervenuti sul posto purtroppo non è stato possibile far altro che constatare il decesso della donna 88enne. I traumi riportati a causa della caduta al suolo dal terrazzo le sono stati infatti fatali.

In viale Carradori, a Macerata, sono prontamente giunte le forze dell’ordine. Carabinieri, polizia e agenti della polizia locale, insieme anche ai vigili del fuoco, si sono subito attivati per comprendere se si sia trattato di un gesto volontario o di un incidente. Per permettere i rilievi l’intera zona è stata transennata.