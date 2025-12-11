Machado: Nobel per tutti noi, aiutata dagli Usa a lasciare Venezuela

Oslo, 11 dic. (askanews) – La leader dell’opposizione venezuelana Maria Corina Machado ha dichiarato che il governo degli Stati Uniti l’ha aiutata a lasciare il Venezuela, dove ha trascorso mesi nascosta, per raggiungere la Norvegia dopo aver ricevuto il Premio Nobel per la Pace.

Rispondendo a una domanda in conferenza stampa a Oslo, Machado ha detto: “Non sapevano dove mi trovassi, ero nascosta in Venezuela, quindi è stato difficile per loro fermarmi.

Ma… sì, ho ricevuto il sostegno del governo degli Stati Uniti”.

La vincitrice del Premio Nobel per la Pace ha dichiarato che farà del suo “meglio” per tornare in Venezuela e porre fine alla “tirannia” nel Paese.

“Sappiamo tutti che questo è un riconoscimento per ciascuno di noi. Trenta milioni di venezuelani si sono uniti, perché abbiamo festeggiato in ogni angolo del Venezuela, a volte al chiuso, a volte nelle chiese, a volte semplicemente nelle nostre cucine perché non potevamo festeggiare per le strade, ma in tante città in tutto il mondo, ed era mio dovere venire a ritirare questo premio per riportarlo al popolo venezuelano – ha detto – presto tornerò in Venezuela e so che molto presto ci tornerete anche voi, e mostreremo al mondo che non solo meritiamo questo premio, ma che tutta questa generazione entrerà nella storia dell’umanità”.

Poi un appello a sostenere i venezuelani e a combattere il regime di Nicolas Maduro. “Il regime di Maduro si avvale di regimi totalitari di altre parti del mondo per attaccare e danneggiare milioni di venezuelani. Russia, Iran, Cuba, gruppi terroristici come Hezbollah, Hamas, cartelli della droga e guerriglieri colombiani stanno occupando il Venezuela. Questa è la vera occupazione. Chiediamo aiuto al mondo per bloccare il flusso di fondi provenienti da attività illegali, che sostengono la struttura repressiva del regime”.