Un nuovo incidente mortale sul lavoro è avvenuto intorno alle ore 15.30 di giovedì 25 maggio a Macherio, in provincia di Monza e Brianza.

La vittima è caduta da un’impalcatura

Un operaio italiano di 60 anni è caduto da un’impalcatura in un cantiere in via Camillo Benso Conte di Cavour, 15. L’uomo era regolarmente assunto.

La vittima si trovava a un’altezza superiore ai due metri, quando, per cause ancora da verificare, ha perso improvvisamente l’equilibrio ed è caduto nel vuoto. Il manovale ha battuto la nuca sull’asfalto nel violento impatto con il suolo.

L’uomo è morto durante il trasporto in ospedale

Sul luogo della tragedia sono immediatamente intervenuti gli operatori sanitari del 118 con un’ambulanza e un’automedica in codice rosso, ma la disperata corsa verso l’ospedale di Desio si è rivelata inutile e l’uomo è morto durante il trasporto.

I Carabinieri di Monza e i tecnici di Ats Brianza stanno cercando di ricostruire quanto successo. L’operaio stava lavorando alla ristrutturazione di un’abitazione e sarebbero stati i suoi colleghi a dare l’allarme quando è caduto. Rimane da capire se sia stato colto da un malore o se la caduta sia stata causata da altre circostanze.

