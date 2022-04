Machu Picchu e i tesori del Perù in mostra a Parigi

Milano, 26 apr. (askanews) – Si intitola “Machu Picchu e i tesori del Perù” la mostra inaugurata a Parigi alla Cité de l’architecture et du patrimoine. Una esposizione che ripercorre 3000 anni di storia e cultura del Perù. Negli spazi del Palais de Chaillot, fino al 4 settembre 2022, si potranno ammirare circa 200 oggetti per scoprire lcultura Inca, ma non solo: “Il pubblico conosce Machu Picchu, gli Inca. Tuttavia gli Inca coprono solo un secolo, 150 anni, della storia antica del Perù, cioè 3000 anni”, ha spiegato Carole Fraresso, curatrice della mostra

“Gli Inca hanno saputo recuperare l’eredità delle civilità anteriori, sono stati moderni, nel senso che hanno saputo amministrare e gestire un grande impero con differenti popolazioni e lingue”, ha aggiunto.

Gioielli o pugnali in oro e argento, sculture, manufatti e maschere mortuarie, sono tra gli oggetti esposti alla mostra che propone anche alcune soluzioni multimediali, come la spettacolare visita virtuale di Machu Picchu. Una minuziosa ricostruzione del sito patrimonio dell’Unesco, simbolo della cultura Inca.

Machu Picchu è stato costruito intorno al 1450, poco prima dell’arrivo dei conquistatori che hanno messo fine a una delle più grandi civiltà dell’umanità.

(immagini Afptv)