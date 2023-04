Home > Askanews > Macron a Convention sul fine vita: "Una legge entro estate 2023" Macron a Convention sul fine vita: "Una legge entro estate 2023"

Roma, 3 apr. (askanews) – Emmanuel Macron annuncia un “piano decennale nazionale per la terapia del dolore e per le cure palliative”, nel corso di un intervento alla Convention nazionale sul fine vita all’Eliseo. “Ho chiesto al governo, in contatto con i parlamentari nominati dal presidente del Senato e dal presidente dell’Assemblea nazionale, i quali, con la loro conferenza dei presidenti, dovranno fare questo lavoro trasversale, realizzare un lavoro di co-costruzione sulla base di questa solida referenza che è questa della Convention dei cittadini, e in contatto con tutti gli attori coinvolti. Spero che questo lavoro porti a una legge entro la fine dell’estate 2023. In questo modo, continuerà una maturazione collettiva dall’etica alla politica, rispettosa della profondità della vita e dell’umanità, trovando anche le giuste parole e sto parlando sotto la supervisione del nostro unico ‘immortale’ nella stanza su un simile argomento, Erik Orsenna (scrittore, ndr), e potremo anche attraverso questa maturazione permettere, spero, credo, una nuova pietra miliare verso questo modello francese del fine vita”.

