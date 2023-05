Home > Askanews > Macron a Dunkerque, accolto da una protesta con le pentole Macron a Dunkerque, accolto da una protesta con le pentole

Milano, 12 mag. (askanews) – Tra i 200 e i 300 manifestanti si sono riuniti nel centro della città di Dunkerque, dopo un primo comizio in mattinata, per accogliere a suon di pentole l’arrivo di Emmanuel Macron in città. “Vogliamo continuare a esprimere la nostra rabbia per ciò che ci preoccupa, la riforma delle pensioni, l’occupazione, la salute. Oggi chiudiamo 45 posti letto all’ospedale marittimo di Zuytcoote”, ha dichiarato Christelle Veignie, segretaria generale della UL CGT di Dunkerque

