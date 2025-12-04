Macron a Xi: lavorare insieme per la pace in Ucraina

Milano, 4 dic. (askanews) – Il presidente francese Emmanuel Macron ha esortato il suo omologo cinese Xi Jinping a “lavorare insieme” per raggiungere “una pace giusta e duratura” in Ucraina, durante la sua quarta visita in Cina dall’insediamento.

“Come membri permanenti del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite abbiamo una responsabilità particolare – ha sottolioneato Macron – e credo che dobbiamo fare tutto il possibile per garantire che si trovino compromessi, ma che il diritto internazionale sia preservato e la stabilità sia mantenuta nel tempo”