Macron al Salone dell’Agricultura: la guerra durerà, prepariamoci

Roma, 25 feb. (askanews) – La guerra durerà, bisogna prepararsi: così il presidente francese Emmanuel Macron al Salone dell’Agricoltura di Parigi, tradizionale terreno elettorale di tutti i capi di Stato.

“Stiamo elaborando con il ministro dell’Agricoltura nelle prossime ore un piano di resistenza, prima di tutto per tutelare le nostre importazioni per le nostre filiere, poi per costruire al meglio degli scudi in termini di costi a livello nazionale ed europeo, ne abbiamo parlato due giorni fa con i colleghi e la presidente van der Leyen, e per trovare risposte sul lungo periodo.

Perché stamattina vi dico la mia convinzione, cioé che questa crisi durerà, questa guerra durerà, e l’insieme delle crisi che ci saranno dietro avrà conseguenze a lungo. Dobbiamo quindi prepararci con molta determinazione” ha detto Macron.