Macron apre cerimonia per 80 anni da D-Day: pronti a stessi sacrifici

Roma, 5 giu. (askanews) – Il presidente francese Emmanuel Macron ha elogiato lo “spirito di sacrificio” dei liberatori della Francia dando il via alla tre giorni di cerimonie in occasione dell’80esimo anniversario del D-Day, lo sbarco alleato in Normandia a Plumelec, in Bretagna.

Macron ha salutato e stretto la mano a molti veterani presenti alla celebrazione e ha onorato i paracadutisti francesi dello Special Air Service (SAS) britannico che morirono durante la battaglia per la riconquista della Francia. In particolare ha voluto ricordare Emile Bouetard, morto dopo essere stato paracadutato a Plumelec, in mano ai tedeschi, nella notte tra il 5 e il 6 giugno 1944, ritenuto la prima vittima francese dell’operazione di sbarco.

Poi in un discorso ha detto: “So che il nostro Paese è forte di una gioventù audace e valorosa, pronta allo stesso spirito di sacrificio dei suoi anziani”.

E rivolgendosi alle unità d’élite, con riferimento ai contesti attuali di guerra, ha aggiunto: “Voi ci ricordate che siamo pronti a fare gli stessi sacrifici per difendere ciò che abbiamo di più caro: la nostra terra di Francia e i nostri valori repubblicani”.