Macron: attacchi Usa contro l'Iran fuori dal quadro della legalità

Oslo, 23 giu. (askanews) – L’Europa in ordine sparso: se il cancelliere tedesco Merz dice che gli Stati Uniti hanno fatto bene a bombardare l’Iran, per il presidente francese Emmanuel Macron sono attacchi “fuori dal quadro della legalità” ed è la via diplomatica che deve essere perseguita contro il rischio della bomba atomica di Teheran.

Macron parlava da Oslo in conferenza stampa con il premier norvegese alla vigilia del vertice Nato dell’Aia e del vertice Ue di Bruxelles.

“L’ho detto fin dall’inizio: se si può considerare legittimo neutralizzare delle strutture nucleari in Iran, tenuto conto degli obiettivi che ci prefiggiamo, non esiste però un quadro di legalità, no. E quindi bisogna dirlo chiaramente: non c’è legalità in questi attacchi, anche se la Francia condivide l’obiettivo di impedire all’Iran di dotarsi dell’arma nucleare. Noi riteniamo, con coerenza sin dall’inizio, che ciò debba avvenire attraverso la via diplomatica e tecnica” ha detto Macron. Quanto alle conseguenze, “in effetti l’escalation è possibile, e la chiusura dello stretto di Hormuz potrebbe farne parte. È stata una commissione del Parlamento (iraniano), ieri, a ipotizzare a un certo punto un’opzione del genere,… In ogni caso non si tratta di una decisione formale, dunque preferisco astenermi oggi dal commentare scenari. Le conseguenze, in ogni caso, per l’economia mondiale a cominciare dalla Cina e molti altri Paesi sarebbero enormi e credo che provocherebbero una reazione da parte di molti attori internazionali”.