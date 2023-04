Home > Askanews > Macron atterrato a Pechino per l'incontro con Xi Macron atterrato a Pechino per l'incontro con Xi

Pechino, 5 apr. (askanews) – Emmanuel Macron è atterrato a Pechino. Il presidente francese è volato in Cina per una visita in cui tra i temi sul tavolo ci sono l’invasione russa dell’Ucraina e legami più stretti con un partner commerciale cruciale.

