Macron bypassa voto su riforma pensioni, bagarre alla Camera

Milano, 16 mar. (askanews) – Il testo della riforma delle pensioni, approvato in via definitiva al Senato francese questa mattina, non sarà votato dall’Assemblea nazionale. Il presidente francese Emmanuel Macron ha scelto di utilizzare l’articolo 49.3 della Costituzione per approvare la sua riforma alla Camera bassa del parlamento. Macron doveva decidere tra la possibilità di andare al voto sul suo progetto di punta o di ricorrere a questo famoso articolo, che consente l’adozione del progetto senza voto, salvo mozione di censura adottata contro il governo. All’Assemblea nazionale, l’esito del voto del resto rimaneva molto incerto. Appresa la notizia del ricorso all’articolo 49 comma 3 all’Assemblee Nationale è scoppiata la bagarre, poi la seduta è stata sospesa.

