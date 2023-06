Macron: "Cash o carta di credito" per pagare le multe per uso di droga

Roma, 26 giu. (askanews) – Sarà ora possibile pagare immediatamente “con carta di credito o in contanti” le multe per l’uso di stupefacenti. Ad annunciarlo è stato il presidente francese Emmanuel Macron a Marsiglia.

“In Francia, 350.000 multe sono state emesse per reati di droga. A Marsiglia quasi 30.000 sono state emesse dal 2020. La difficoltà è che le multe sono emesse tramite pagamento da remoto da un centro finanziario pubblico o dalle poste, dai 45 fino ai 60 giorni di scadenza. Sono felice quando una riforma è più efficace – e questo è quello che sto facendo qui – chiedo sempre ai ministri qual è la realtà. Quando sai che il 35% fino al 40% delle persone pagano le multe, non possiamo dire che sia un mondo bellissimo. Pertanto dalla fine dell’estate una riforma sarà realizzata per decreto – non solo per Marsiglia, questa volta, vi garantisco, è per tutta la Francia – che ci permetterà di pagare con la carte di credito o in contanti immediatamente, e questo decreto sarà pubblicato, come ho detto, all’inizio di settembre. Gli agenti e i gendarmi saranno equipaggiati con i terminali per i pagamenti elettronici per rendere possibile questo pagamento immediato”.