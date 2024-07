Macron difende Biden: Lapsus? "Capitano a tutti noi"

Washington, 12 lug. (askanews) – “Ci capita a tutti di fare lapsus”. Lo ha affermato il presidente francese, Emmanuel Macron, durante una conferenza stampa interpellato sul lapsus che poco prima, al vertice Nato a Washington, ha visto protagonista il presidente Usa Joe Biden, che ha presentato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky come “presidente Putin”.

“Mi astengo dal fare qualunque commento di politica interna americana, ma capita a tutti di fare dei lapsus. E’ capitato a me e mi capiterà sicuramente anche un domani e chiederò la stessa indulgenza che bisogna avere tra persone in buona fede”, ha detto. Poi ha chiarito che la visita in Russia del primo ministro ungherese e presidente di turno della Ue Viktor Orban non vincola l’Europa perchè non ha ricevuto alcun mandato ma è legittima.