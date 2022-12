Macron difende la sua presenza in Qatar per sostenere nazionale

Bruxelles, 15 dic. (askanews) – Il presidente francese Emmanuel Macron stamattina ai giornalisti a Bruxelles, al suo arrivo al Consiglio europeo ha difeso la sua presenza in Qatar per supportare la nazionale francese ai Mondiali di calcio. “Sono totalmente convinto, ero dietro alla squadra francese quattro anni fa quando era in Russia, e sono dietro a loro in Qatar, perché seguo la squadra francese, e penso che, se posso dirlo, anche la Francia.

C’è stato molto dibattito, la gente diceva, non seguiremo, boicotteremo le partite in televisione, i numeri ci sono. Amiamo la nostra nazionale, siamo orgogliosi di lei, vogliamo che vinca, saremo con lei fino alla fine, e i giocatori sono all’altezza, quindi è fantastico e noi siamo con loro”.