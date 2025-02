Macron: dobbiamo rifiutare il "vassallaggio felice" verso gli Usa

Lisbona, 28 feb. (askanews) – Nel primo giorno della sua visita in Portogallo, il presidente francese Emmanuel Macron, lancia un appello ai partner europei affinché rifiutino il “vassallaggio felice” verso gli Stati Uniti. “Dobbiamo tenerli vicini perché non credo che ci servano divisioni, ma dobbiamo vivere nell’incertezza. Questa è la realtà” dice Macron, che questa settimana era stato in visita alla Casa Bianca da Donald Trump. Al suo fianco il sindaco di Lisbona Carlos Moedas: “Il modo in cui ha parlato al presidente Trump è stato molto, molto importante per l’Europa, ci siamo sentiti rassicurati”.