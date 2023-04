Macron e Brigitte in visita a Notre Dame a quattro anni dal rogo

Parigi, 14 apr. (askanews) – Emmanuel Macron e Brigitte Macron visitano Notre-Dame a Parigi per valutare i progressi dei lavori di restauro, a quattro anni dal devastante incendio che ha distrutto parti significative della cattedrale. Il presidente francese e sua moglie, con il caschetto, hanno fatto un giro all’esterno, sulle impalcature, e all’interno della cattedrale che entro la fine dell’anno riacquisterà la sua famosa guglia, una copia identica a quella di 96 metri aggiunta nel XIX secolo dall’architetto Viollet-Le-Duc, realizzata con una struttura in legno di quercia e rivestimento in piombo. La base di legno di 80 tonnellate, che poggia su archi di pietra a 30 metri di altezza dal cuore della cattedrale, dovrebbe essere completata sabato 15 aprile, a quattro anni esatti dall’incendio.

La polizia ha sgomberato l’area intorno alla cattedrale in vista della visita di Macron, per il timore di proteste contro la sua impopolare riforma delle pensioni.

La cattedrale dovrebbe essere riaperta entro la fine del 2024, anche se non in tempo per le Olimpiadi di Parigi di quell’estate.