Macron e Lula in barca nell'Amazzonia brasiliana

Combu (Brasile), 27 mar. (askanews) – Il presidente francese Emmanuel Macron è arrivato in barca sull’isola di Combu, al largo della costa di Belem, nell’Amazzonia brasiliana, insieme al suo omologo brasiliano Luiz Inacio Lula da Silva. Macron è in visita di Stato nel Paese, dopo un viaggio nella Guyana francese, per stringere legami più stretti con il gigante dell’America Latina, forza trainante tra i paesi emergenti.

Il presidente francese e Lula hanno annunciato, nella cornice della foresta amazzonica, un programma volto a raccogliere “un miliardo di euro di investimenti verdi” per l’Amazzonia brasiliana e la Guyana francese. L’obiettivo è combinare la protezione dell’ambiente e lo sviluppo economico e di porre le “popolazioni indigene” al centro del “processo decisionale”, secondo una tabella di marcia congiunta presentata al culmine della presidenza brasiliana del G20 e in vista della COP30 del 2025 in Brasile.