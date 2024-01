Macron: "Europa investa molto di più in grandi priorità future"

Davos, 17 gen. (askanews) – “Dobbiamo innanzitutto avere un’Europa degli investimenti molto più forte. Per me è una priorità. Tutto quello che vi dico sulla quantistica, sulla tecnologia pulita e persino sulla difesa, sono molti più soldi. E quindi abbiamo bisogno di una strategia di investimento , che deve funzionare con due motori. Abbiamo bisogno di più investimenti pubblici europei e quindi dobbiamo aprire una fase di nuovi reinvestimenti come abbiamo fatto con la crisi Covid e magari osando nuovamente emettere Eurobond sulle priorità. Il primo ministro estone ha avuto il coraggio, in un Paese che era noto per essere parsimonioso, come si suol dire, nel proporre Eurobond per l’industria manifatturiera, la difesa e l’Ucraina. Andiamo avanti, sulle grandi priorità per il futuro, ma dobbiamo investire molto di più”.