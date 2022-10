Macron: il conflitto ucraino non è la guerra del popolo russo

Roma, 24 ott. (askanews) – Il conflitto ucraino è una “guerra promossa e giustificata dal potere, e non credo che sia la guerra del popolo russo: occorre parlare al popolo russo, questa è la chiave per risolvere la crisi”: lo ha dichiarato il presidente francese Emmanuel Macron, intervenuto all’assemblea di apertura de “Il grido per la pace”, organizzata dalla Comunità di Sant’Egidio.

“Oggi abbiamo deciso chiaramente di sanzionare la Russia e di essere al fianco del popolo russo per aiutarlo a resistere dal punto di vista economico, umanitario e militare senza senza essere parte della guerra per non globalizzarla, ma perchè a un certo punto il popolo ucraino possa scegliere la pace e possa scegliere il momento, i termini e le condizioni di questa pace:”, ha continuato Macron.