Macron: impegno Cina per pace buono, andrò a Pechino in aprile

Parigi, 25 feb. (askanews) – Il presidente francese Emmanuel Macron sarà a Pechino a inizio aprile, anche e soprattutto per parlare di Ucraina. Lo ha annunciato lo stesso Macron a margine d Salone dell’Agricoltura a Parigi.

“Penso che tutto ciò che può contribuire alla pace sia buono – ha detto Macron – questa pace è possibile solo se anzitutto, c’è la fine dell’aggressione russa, il ritiro delle truppe e il rispetto della sovranità territoriale e del popolo ucraino.

In quest’ambito penso che stia all’Ucraina fissare i termini. Ma penso che il fatto che la Cina si impegni per degli sforzi di pace sia assolutamente buono: io stesso andrò in Cina a inizio aprile. La Cina oggi deve aiutarci a far pressione sulla Russia chiaramente affinché non usi mai le armi chimiche o nucleari, e questo la Cina l’ha già fatto, ma poi affinché ponga fine a questa aggressione come passo previo per un negoziato”.