Macron in Cina tre giorni, l'incontro con il presidente Xi

Roma, 6 apr. (askanews) – Il presidente francese Emmanuel Macron ha incontrato il premier cinese Li Qiang al Palazzo del Popolo a Pechino, prima del suo incontro nel pomeriggio con il presidente Xi Jinping.

“Nel corso dell’ultimo incontro in occasione del Salone Import Expo, avete espresso un sostegno appassionato. Avete come è noto indicato che l’apertura della Cina ha avuto un impatto importante nel mondo. Mi ha profondamente colpito”, ha detto il premier cinese nel corso dell’incontro.

“Signor presidente, siete il primo capo di Stato occidentale che il presidente Xi Jinping riceve dalla sua rielezione”, ha ricordato Li.

Sul tavolo non solo le relazioni sino-francesi e sino-europee, ma l’impegno di Pechino in una strategia che contribuisca alle grandi questioni come clima, biodiversità, pace e stabilità internazionale, ha chiesto Macron, il quale parlando con i giornalisti appena atterrato per la visita di tre giorni in Cina, ha ricordato come chiunque aiuti la Russia, “aggressore” nel conflitto ucraino, diventerebbe un “complice”.

Anche la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, è in visita in Cina e prima di partire aveva detto che l’Europa si attende che Pechino eserciti la sua influenza sulla Russia per trovare una via d’uscita politica alla crisi ucraina.