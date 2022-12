Macron: in Francia preservativi gratuiti anche per i minorenni

Roma, 10 dic. (askanews) – Preservativi gratuiti non solo per i 18-25enni in Francia, come già annunciato, ma anche per i minorenni: lo ha detto il presidente della Francia in persona Emmanuell Macron con un video su Twitter, dopo le critiche di chi contestava l’esclusione dei più giovani.

“Ieri ho annunciato che i preservativi a partire dal prossimo primo gennaio saranno gratuiti per chi ha fra i 18 e i 25 anni, una piccola rivoluzione nella prevenzione, essenziae perché i nostri giovani si proteggano durante i rapporti sessuali” ha detto il presidente francese, ma poi ha aggiunto:

“Sono stato molto criticato però perché molti dei nostri giovani sono minorenni e hanno rapporti sessuali e che bisogna che si possano proteggere, e possono avere gli stessi problemi economici

Allora dico va bene, facciamolo.

Le nostre squadre sono al lavoro per estendere questa misura ai minorenni, tutti i minorenni e i maggiorenni fino ai 25 anni; credo sia un’ottima politica di prevenzione per permettere a tutti i giovani di proteggersi. Copritevi come dicono i grandi autori”.