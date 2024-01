Macron in palestra lancia l'appello: fate 30 minuti di sport al giorno

Macron in palestra lancia l'appello: fate 30 minuti di sport al giorno

Roma, 8 gen. (askanews) – Il presidente francese Emmanuel Macron ha condiviso un video sui social in cui si mostra in palestra davanti a un sacco da boxe e con i guantoni appesi sulla spalla mentre invita i francesi a fare sport per “almeno 30 minuti al giorno”. Il video è stato pubblicato su X a 200 giorni dall’inizio dei Giochi Olimpici di Parigi.