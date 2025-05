Macron in Vietnam, prima tappa del suo tour nel Sud-est asiatico

Hanoi, 26 mag. (askanews) – Il presidente francese Emmanuel Macron e il segretario generale del Partito comunista vietnamita, To Lam, assistono a degli spettacoli al Tempio della Letteratura di Hanoi, capitale del Vietnam, prima tappa del tour nel Sud-est asiatico del leader francese. La regione è esposta alle crescenti tensioni commerciali tra Stati Uniti e Cina e Macron è qui per ribadire il suo impegno per un ordine mondiale “basato sul diritto”.