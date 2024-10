Macron: Inaccettabile che Israele prenda deliberatamente di mira UNIFIL

Cipro, 11 ott. (askanews) – Il presidente francese Emmanuel Macron al termine del vertice Med9 a Cipro ribadisce la condanna per “l’attacco deliberato” delle forze armate israeliane allìUnifil, e chiama a mettere uno stop alle esportazioni di armi a Israele. “È completamente inaccettabile che le truppe Unifil siano deliberatamente prese di mira dalle forze armate israeliana. Lo condanniamo, non lo tollereremo e non accetteremo che accada di nuovo, e vorrei ringraziare i miei colleghi di questo MED9 per aver parlato con chiarezza sul tema” ha detto Macron, aggiungendo che” È per questo che la Francia si è impegnata a interrompere le esportazioni di armi utilizzate in questi teatri di guerra. Altri leader qui hanno fatto lo stesso e sappiamo tutti che è l’unico mezzo per mettere la parola fine. Vogliamo essere chiari, questo non è un appello a disarmare Israele contro le minacce a questo paese e a questo popolo amico, ma un appello a bloccare qualunque ulteriore destabilizzazione in questa parte del mondo. La stabilità e la pace verranno solo per mezzo di soluzioni diplomatiche.