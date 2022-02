Roma, 26 feb. (askanews) – Sempre un momento importante per i politici francesi, tanto più in un anno elettorale come questo: il Salone dell’Agricoltura di Parigi, inaugurato dal presidente Emmanuel Macron. Si riprende in presenza grazie all’uscita dalla pandemia, ma sotto lo spettro della guerra in Ucraina e delle sue probabili ricadute economiche.