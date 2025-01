Roma, 28 gen. (askanews) – Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha incontrato il presidente francese Emmanuel Macron in Polonia, per discutere di un potenziale aumento del sostegno a Kiev, scrive Afp. L’incontro si è svolto a margine degli eventi commemorativi per l’80esimo anniversario della liberazione del campo di concentramento di Auschwitz-Birkenau. Immagini diffuse dalla presidenza ucraina.