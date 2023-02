Macron: "Jet a Ucraina impossibili nelle prossime settimane"

Roma, 10 feb. (askanews) – Il presidente francese Emmanuel Macron non esclude la fornitura di aerei da combattimento all’Ucraina, ma anche se gli alleati europei decidessero di inviarli, ciò non sarebbe possibile “nelle prossime settimane”, perché ci sono “altre priorità”, come la consegna dei cannoni Caesar annunciata la scorsa settimana.

“É essenziale che gli alleati privilegino i materiali che sono più utili in merito all’effetto finale ricercato dalle truppe ucraine e i più rapidi.

In nessun caso i jet da combattimento possono essere consegnati nelle prossime settimane, perché ci sono ritardi nell’addestramento, nelle consegne, e l’addestramento non può essere evitato, dato che i piloti ucraini non hanno familiarità con questi aerei. Non lo sto escludendo, ma ciò non corrisponde alle esigenze odierne”, ha spiegato il presidente francese parlando a Bruxelles dopo la conclusione del Consiglio Ue, nelle prime ore di venerdì.