Macron: La Cina può "svolgere un ruolo importante" in Ucraina

Pechino, 5 apr. (askanews) – La Cina può “svolgere un ruolo importante in Ucraina perchè questa guerra, che in più occasioni ho definito imperialista, coloniale, ha calpestato molti dei principi della Carta delle Nazioni Unite Nazioni”, afferma il presidente francese Emmanuel Macron all’inizio di una visita di tre giorni in Cina. In vista del suo viaggio, il presidente Macron ha parlato con il presidente degli Stati Uniti Joe Biden.

I due capi di stato hanno discusso del loro desiderio comune di coinvolgere la Cina per accelerare la fine della guerra in Ucraina e di partecipare alla costruzione di una pace duratura nella regione.