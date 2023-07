Macron: la Francia condanna fermamente il colpo di Stato in Niger

Milano, 28 lug. (askanews) – “Prima di tutto, voglio dire qui con grande chiarezza che la Francia condanna assolutamente, con la massima fermezza, questo colpo di stato militare contro un leader democraticamente eletto, coraggioso, che sta realizzando riforme e investimenti per il suo Paese di cui ha bisogno, e che sosteniamo come abbiamo sostenuto il suo predecessore fin dall’inizio. Questo colpo di stato è perfettamente illegittimo e profondamente pericoloso per i nigerini, per il Niger e per l’intera regione”. Cosi il presidente francese, Emmanuel Macron, ha condannato il colpo di stato in Niger, parlando da Port Moresby, caoitale dello Stato di Papua Nuova Guinea.