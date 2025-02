Macron: la Francia non invierà truppe in Ucraina domani

Macron: la Francia non invierà truppe in Ucraina domani

Milano, 21 feb. (askanews) – “Non ho deciso domani di inviare truppe in Ucraina, no. E quello che stiamo considerando è di inviare forze per garantire la pace una volta che sarà negoziata e firmata”, ha dichiarato Emmanuel Macron sui suoi social network, durante una sessione di domande e risposte.

Secondo il presidente della Repubblica francese nessuno ha “il diritto di dire “L’Ucraina non ha il diritto di entrare nell’Unione Europea” o “L’Ucraina non ha il diritto di entrare nella Nato”. Farà parte dei negoziati di pace, farà parte di ciò che verrà dopo”, ha concluso