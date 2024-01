Macron: nessun rimorso per difesa presunzione d'innocenza di Depardieu

Parigi, 17 gen. (askanews) – Il presidente francese Emmanuel Macron afferma di non avere “nessun rimorso” per aver difeso la presunzione di innocenza dell’icona del cinema Gerard Depardieu dopo che l’attore è stato accusato di stupro e molestie sessuali. Macron però ha aggiunto di non aver detto abbastanza quanto sia importante ascoltare le donne che denunciano le violenze.