Macron non esclude l'invio di truppe di terra in Ucraina

Roma, 27 feb. (askanews) – Dopo aver incontrato i leader europei a Parigi, il presidente francese Emmanuel Macron ha affermato che sebbene non ci sia consenso per l’invio di truppe di terra in Ucraina, “niente può essere escluso”. “Faremo tutto ciò che serve per assicurare che la Russia non vinca questa guerra”, ha detto Macron.

“Non c’è consenso oggi per inviare truppe di terra in modo ufficiale, sostenuto e autorizzato. Ma in termini dinamici, niente può essere escluso. Faremo tutto ciò che serve per assicurare che la Russia non vinca questa guerra”.